La Sampdoria non vuole sentir parlare di esonero, almeno per il momento. Nonostante la crisi di risultati e le difficoltà incontrate dai blucerchiati, la posizione del club, al momento, è quella di ancora piena fiducia in Roberto D'Aversa. Da Corte Lambruschini fanno sapere di non aver ancora neppure ventilato l'ipotesi di un allontanamento del tecnico.



Logicamente, D'Aversa sarà chiamato a fare risultati, e la prima partita, decisiva in questo senso, sarà quella con lo Spezia di venerdì. La questione esonero, peraltro, dipende anche da una valutazione economica: per il Doria, in questo momento, caricarsi un secondo ingaggio sulle spalle è piuttosto complicato.