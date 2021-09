Non accenna a sciogliersi il gelo tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e il direttore generale blucerchiato Carlo Osti. ​Tra i due, in questi giorni, la situazione si sarebbe fatta ancora più critica, con il Viperetta che avrebbe imposto al dirigente delle nuove ferie forzate, in modo tale da allontanarlo dalla squadra e dal centro sportivo di Bogliasco.



Secondo Il Secolo XIX, i legali di Ferrero starebbero lavorando alla migliore formula per separarsi da Osti, vagliando tutte le ipotesi, dall'esonero alla rescissione, passando addirittura per il licenziamento per giusta causa. Nel frattempo, non ci sarebbero più stati contatti tra Osti e la società di Corte Lambruschini.