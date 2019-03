Probabilmente Dennissta vivendo il momento più positivo della sua stagione in blucerchiato. Sabato il numero 10 dellaha trovato il gol, il secondo in stagione dopo quello nel 4-1 al Bologna, prima di partire alla volta del Belgio, per aggregarsi alla sua Nazionale.Sino ad oggi Praet però aveva segnato con il contagocce. Fatto piuttosto strano, per un calciatore arrivato in Italia con spiccate caratteristiche offensive. Una possibile spiegazione arriva dal diretto interessato: "Ora gioco come mezzala, faccio l’otto, ho imparato aperché è quello che richiede il mio ruolo" ha spiegato il classe '94 a La Derniere Heure. "Mi piacerebbe essere più decisivo, più creativo, ma questa posizione me lo impedisce un po’".Nella Samp ormai l'ex Anderlecht ha il ruolo di leader, e vuole chiudere con un piazzamento europeo: "perché il settimo, ma anche il sesto posto, sono accessibili". Inevitabile una domanda anche sul mercato, e sulle tante società interessate. Nell'ultima sessione di mercato era stato accostato ad esempio al Milan , alla ricerca di un centrocampista, ma anche allache da tempo continua a seguirne la crescita: "" conferma il centrocampista, nel mirino pure di varie società inglesi "ma io".Adesso Praet pensa alla Nazionale, dopo la lunga assenza che gli è costata il Mondiale: "Sono rimasto deluso dalla non convocazione ai Mondiali, ma capisco ladell’allenatore: aveva già il suo gruppo - conclude - e non aveva alcun reale motivo per cambiarlo".