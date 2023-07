Sfumato Mulattieri, la Sampdoria continua a muoversi per il giovane talento del Milan Marco Nasti. L'attaccante classe 2003, l'anno scorso a Cosenza, in Serie B, è entrato nel radar blucerchiato e Radrizzani, in queste giornate milanesi ricche di contatti e appuntamenti, sta sondando la fattibilità dell'operazione.



Nasti secondo Il Secolo XIX potrebbe partire per il ritiro con la squadra di Pioli,ma il Milan avrebbe aperto ad un'eventuale trattativa e potrebbe valutare con la Samp i margini per un trattativa.