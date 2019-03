Joachim Andersen sta vivendo la prima stagione da protagonista in Italia, con la maglia della Sampdoria, e il campionato che sta disputando il centrale blucerchiato sta stupendo tutti gli addetti ai lavori. Tante società si sono già mosse per il calciatore, ad esempio l'Inter e la Juventus in Italia, ma pure all'estero Andersen ha parecchio mercato. Nel frattempo è arrivato per il giocatore anche un attestato di stima dalla sua Nazionale.



La Danimarca infatti lo ha convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore in vista della doppia gara di qualificazione a Euro 2020 contro Svizzera e Kosovo: "Ci speravo, ma il mio è il ruolo dove in Danimarca c'è la competizione maggiore, e molti buoni giocatori. Quindi ovviamente sono un po' sorpreso, ma sento di essermi comportato bene e di aver fatto bene con la Sampdoria, per questo motivo sono felice che il mister mi abbia notato" ha detto a sport.tv2.dk. "Ora le cose vanno come dovrebbero, non posso certo lamentarmi. Gioco le partite che posso e sono davvero felice di scendere in campo così tanto e imparare qualcosa in ogni gara. Sono certo al 100% di essere diventato un calciatore migliore e più intelligente. Ho imparato alcune cose che non avevo mai sentito prima, quindi ovviamente venire in Italia è stato solo un bene per me. Provenivo dalla scuola olandese, caratterizzata da molta tecnica, e ora sono in Italia, dove ho imparato la tattica dalla loro scuola di buoni difensori. Sono state due ottime esperienze per me".



Commenti molto positivi anche da parte del C.T. Åge Hareide: "Lo abbiamo visto giocare contro l'Inter, e penso che abbia fatto davvero bene. È migliorato anche nel giocare la palla. Anche in Olanda era cresciuto molto in quel fondamentale, partendo dalla difesa. Inoltre ha acquisito il metodo di lavoro italiano sui difensori - conclude l'allenatore - e questo è logicamente importante".