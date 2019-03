Il difensore della Sampdoria Joachim Andersen, in un'intervista rilasciata la quotidiano danese BT ha parlato riguardo le voci di mercato che vedono su di lui l'interesse di alcune big, tra cui l'Inter. Il centrale ha dichiarato: " È il calcio, succede sempre così. Io penso solo a giocare, poi per me è una bella cosa sapere dell'interesse di queste società. Io però non posso fare molto, di certo voglio fare sempre il meglio possibile. Poi, se qualcosa dovesse succedere, dovrò prendere una posizione. Gioco comunque in un buon club dove sono felice e ho una bella vita fuori dal campo".