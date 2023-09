La Sampdoria resta con il fiato sospeso in attesa di conoscere le condizioni di Alex Ferrari, infortunatosi in allenamento. La paura dei blucerchiati è che il centrale possa aver riportato un infortunio con interessamento dei legamenti, il sostituto in casa Samp c'è già, Facundo Gonzalez, ma se il responso dovesse risultare particolarmente gravoso, il club potrebbe tornare sul mercato degli svincolati.



Secondo Il Secolo XIX i profili che circolano a Genova sarebbero quelli di tre ex Serie A. Uno è una vecchia conoscenza della Samp, Shkodran Mustafi, un altro l'ex Torino Nicolas Nkoulou mentre il terzo nome fatto dal quotidiano è quello di Sokratis Papastathopoulos, esploso con l'altra squadra di Genova, il Genoa.