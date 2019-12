La Sampdoria trattiene il fiato per Alex Ferrari. L'infortunio rimediato ieri in allenamento dal centrale blucerchiato pare piuttosto serio: ​trauma distorsivo con lesione legamentosa del crociato anteriore, ha scritto il club doriano. Il difensore verrà nuovamente valutato oggi, ma da Bogliasco filtra pessimismo.



Secondo Il Secolo XIX lo staff sanitario della Samp non avrebbe neppure escluso addirittura una rottura del crociato, cosa che costringerebbe il giocatore a sottoporsi ad intervento chirurgico. In ogni caso, Ferrari sarà costretto a rimanere lontano dal campo a lungo, spingendo anche la Samp ad intervenire sul mercato.