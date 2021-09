Giornata di conti ieri per la Sampdoria che, a Corte Lambruschini, alla presenza dei consiglieri Giuseppe Profiti ed Enrico Castanini, oltre al presidente Massimo Ferrero, si è riunita per l’approvazione del bilancio semestrale. Ovviamente, collegato in video conferenza c’era pure Gianluca Vidal, braccio destro e ‘uomo dei conti’ del Viperetta..



Prima dell’approvazione del bilancio i consiglieri si sono consultati sul tema della continuazione aziendale. Il bilancio semestrale della Sampdoria, riporta Il Secolo XIX, ha chiuso con un passivo superiore ai 20 milioni di euro. Le cause vanno ricercate nei ridotti ricavi e delle mancate plusvalenze del mercato, per questo motivo nei prossimi mesi Ferrero dovrà riequilibrare i conti della Sampdoria, che hanno impattato negativamente anche sul bilancio della holding di famiglia SportSpettacolo, passata da un attivo superiore ai due milioni di euro a poco più di quattrocentomila euro.