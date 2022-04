Sono giornate importanti e delicate per il nuovo CdA della Sampdoria e per il presidente Lanna, che si devono occupare del tentativo di cedere il club, mantenendo il club in linea di galleggiamento e cercando soluzioni contabili per mantenere in equilibrio la società, lasciata con conti piuttosto disastrati dalla gestione Ferrero. Nella giornata di ieri, ad esempio, si è tenuta la riunione del CdA della Sampdoria che ha definito il progetto di bilancio del 2021.



Il progetto, che verrà poi approvato nell’assemblea del 29 aprile a Roma, dopo gli ultimi aggiustamenti, chiude con un rosso superiore a quello del 2020, che era pari a 14.703.708 milioni di euro, di circa un 30%. Secondo Il Secolo XIX sul passivo ha inciso anche lo strascico della pandemia.