Sono previste grandi manovre per la Sampdoria, che sta soffrendo e soffrirà ancora in futuro le tensioni finanziarie legate alla pandemia, ma pure ai problemi economici dell’ultimo bilancio. Le difficoltà principali riguarderanno la liquidità nell’immediato, e l’oculatezza di programmazione per il futuro: gli investimenti sbagliati, in sostanza, non possono essere contemplati. Se non ci saranno novità sarà necessario anche un ridimensionamento dei costi e della squadra.



Il bilancio 2019, come noto, è stato chiuso a -13 milioni, e sarà approvato dall'Assemblea Ordinaria del Cda il 29 giugno nella sede legale di Sport Spettacolo Holding, situata a Roma. In tale occasione, fa sapere Il Secolo XIX, decadrà nuovamente il Consiglio di Amministrazione, come successo a febbraio dopo le dimissioni di Fiorentino. A quel punto Ferrero dovrà rinominare il CdA, e i fari sono puntati sull’eventuale riconferma e sul futuro dell’avvocato Antonio Romei nella Sampdoria. I rapporti tra il Viperetta e il legale romano, infatti, si sarebbero nuovamente raffreddati dopo un parziale riavvicinamento.