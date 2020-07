A fine campionato, la Sampdoria dovrà occuparsi della situazione contrattuale di alcuni giocatori in scadenza nel 2021. I blucerchiati vogliono muoversi per tempo, e per questo motivo da Corte Lambruschini hanno già calendarizzato alcuni appuntamenti con tre agenti in particolare.



Nelle giornate successive al triplice fischio di Brescia-Samp, la dirigenza incontrerà infatti Pablo Bentancur per parlare del futuro di Gaston Ramirez, e Tullio Tinti per discutere del rinnovo di Federico Bonazzoli. Secondo Il Secolo XIX, questa si rivelerà una trattativa piuttosto complessa. C'è poi un altro agente da incontrare, ossia Alessandro Lucci, il procuratore che cura gli interessi di Andrea Bertolacci. Il centrocampista è in scadenza già adesso, e c'è da definire la sua posizione.