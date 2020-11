Come accade da parecchi anni a questa parte, il prolungamento di Fabio Quagliarella con la Sampdoria inizia a tenere banco a Genova. Da alcune stagioni infatti l’attaccante stabiese rinnova annualmente il suo accordo con Corte Lambruschini, e si va in questa direzione anche in ottica 2021.



L’intenzione della società, scrive Il Secolo XIX, è quella di fare il punto attorno a febbraio-marzo con il giocatore e il suo agente Bozzo, così come per il rinnovo di un altro calciatore che scade a giugno, quello di Vasco Regini. La sensazione però è che Quagliarella probabilmente busserà alla porta di Ferrero prima di Natale, dal momento che il numero 27 si aspetta una proposta per almeno un altro anno. Potrebbero essere previste turbolenze in merito alla vicenda.