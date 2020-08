La Sampdoria ripartirà da Claudio Ranieri. E' questa l'indicazione emersa nei giorni scorsi, confermata sia dal tecnico romano, che ha ammesso di trovarsi molto bene a Genova, tanto da voler prolungare il suo contratto con i blucerchiati. Su questo argomento, però, ci sarà da discutere. La volontà di Ferrero infatti è quella di trovare un'intesa con il suo mister, proponendo un rinnovo: ciò che rappresenta un ostacolo è invece la cifra a cui accordarsi.



Ranieri percepisce attualmente 1,8 milioni netti a stagione, importo che la Samp non può garantire. La proposta doriana potrebbe essere quella di un biennale a 3 milioni netti complessivi, quindi 1,5 a stagione sino al 2022. In questo modo il tecnico otterrebbe un altro anno di contratto a cifre però leggermente inferiori, e la Samp potrebbe programmare con serenità i prossimi campionati.



Ranieri e Ferrero si sarebbero anche già dati un appuntamento per discutere di persona, a fine agosto a Genova quando il tecnico riprenderà gli allenamenti e il Viperetta arriverà per parlare di mercato. I primi contatti telefonici però sarebbero già stati avviati, e secondo Il Secolo XIX ci sarebbe la volontà comune di trovare una quadra.