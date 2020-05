La rivoluzione tattica a cui starebbe pensando mister Ranieri durante questo stop forzato potrebbe portare grandi novità non solo in difesa, ma pure nel reparto avanzato. Lainfatti potrebbe trasformarsi, sistemandosi con tre centrali a protezione di Audero e quattro giocatori in mezzo al campo.La mediana particolarmente folta secondo La Gazzetta dello Sport consentirebbe al mister doriano di effettuare qualche piccolo ritocco anche in avanti. In questo modo, ad esempio, la Samp potrebbe sorreggere un attacco '', comprensivo di due punte più il trequartista. Per il ruolo da rifinitore, quindi, prenderebbero quota le chance di Gaston, che potrebbe così agire alle spalle del tandemper aumentare la pericolosità del reparto.