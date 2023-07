Il suo nome era seguito da tempo, anche se negli ultimi giorni la pista pareva essersi raffreddata: all'improvviso, invece, l'idea Gian Marco Ferrari per la Sampdoria è tornata calda e credibile. Il club blucerchiato, dopo la cessione di Falcone al Lecce, ha impresso una forte accelerata per trovare l'accordo con il Sassuolo proprietario del cartellino del difensore centrale.



Ferrari è sempre stato il giocatore voluto dalla Samp, che ha approfittato del contratto in scadenza tra un anno, giocando anche su questo aspetto per chiudere l'accordo, nonostante le richieste iniziali neroverdi, considerate troppo alte. Nelle ultime amichevoli, oltretutto, era stato poco impiegato da Dionisi, che lo aveva spesso lasciato fuori. Per il calciatore classe 1992 si tratterà oltretutto di un ritorno, dal momento che ha giocato a Genova nella stagione 2017-2018. Il trasferimento dovrebbe essere a titolo definitivo,e a Ferrari verranno affidate le chiavi della difesa di mister Pirlo.