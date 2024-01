Sampdoria, arriva il difensore: oggi le visite mediche per Piccini

La Sampdoria riuscirà in qualche modo a tamponare l'emergenza in difesa in vista della partita con il Modena. Sabato la squadra di Pirlo infatti rischiava di presentarsi alla sfida con gli emiliani soltanto con un difensore a disposizione, Facundo Gonzalez. L'infortunio di Murru e l'indisponibilità di Ghilardi (squalificato dopo il match con il Cittadella) rischiava di costringere il tecnico ad un nuovo cambio nel pacchetto arretrato: in realtà però una mano all'allenatore verrà data dal calciomercato, perché a Genova oggi arriva Cristiano Piccini.



Classe 1992, terzino e difensore centrale, l'ex Fiorentina Valencia e Atalanta attualmente militava nel Magdeburgo, in Zweite Liga tedesca, la nostra Serie B. Sino ad oggi aveva totalizzato 9 presenze, da titolare, sino alla sosta invernale. Il giocatore, svincolatosi recentemente, il giocatore aveva l'obiettivo di tornare in Italia. Piccini è stato proposto dal suo agente Dario Ristori alla Samp, e le parti hanno subito trovato l'intesa.



Per oggi sono previste le visite mediche prima di essere ufficializzato (se non ci saranno intoppi). Secondo Il Secolo XIX, il Doria avrebbe fatto tutto il possibile per metterlo sotto contratto, dovendosi confrontare con l'indicatore di liquidità praticamente a zero. Il suo stipendio con il Magdeburgo da qui a giugno sarebbe stato di 70mila euro netti, è probabile che il calciatore sia venuto un po' incontro alla Samp.