La Sampdoria va verso una riconferma delle cariche dirigenziali in vista della prossima stagione. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero infatti pare abbastanza certo del prolungamento del suo braccio destro Carlo Osti, che affianca il Viperetta dall'inizio della sua avventura a Genova.



Secondo Il Secolo XIX il rinnovo di Osti pare una pura formalità. Dovrebbe essere in programma un incontro a Milano tra venerdì e sabato, in occasione della sfida contro l’Inter. La trattativa, comunque, sarebbe già alle fasi conclusive, tanto che non sussisterebbero dettagli da limare. A mancare sarebbero solo la firma e l’annuncio, previsti per la prossima settimana.