L'intesa tra la Sampdoria e Fabio Quagliarella per l'ormai probabile rinnovo dell'attaccante blucerchiato sembra ormai alle porte. Anzi, in questi giorni la società potrebbe persino comunicare l'avvenuta fumata bianca. L'intesa tra il numero 27 stabiese e Corte Lambruschini sarebbe già arrivata sotto l'aspetto economico, la Samp riconoscerà a Quagliarella uno stipendio da 700mila euro a stagione.



L'ultimo aspetto ancora da limare secondo Il Secolo XIX riguarda l'inquadramento di Quagliarella per il futuro. Si discute su un incarico da allenatore delle giovanili, oppure su un'altra funzione ancora da determinare e stabilire.