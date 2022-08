Il giovane attaccante classe 2004 Mihailo Ivanovic è in procinto di passare dal Vojvodina alla Sampdoria. L'agente Vlado Borozan ha parlato a Sampdorianews.net:



"Mihailo è davvero un grande prospetto, è un centravanti moderno alla Scamacca, è dotato di indubbio talento e una grande fisicità con i suoi centonovanta centimetri. Si è messo in evidenza diventando il capocannoniere del campionato Primavera in Serbia, era seguito da molte squadre in Italia e in Germania, ma la Sampdoria è stata la più brava ad anticiparli con il lavoro di tutta la dirigenza, i Direttori Faggiano e Osti, l'Avvocato Romei.