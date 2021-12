La sconfitta nel turno infrasettimanale sul campo della Fiorentina fa tornare in bilico la panchina di Roberto D'Aversa alla Sampdoria, che domenica gioca in casa contro la Lazio.



In caso di altro ko, il presidente Massimo Ferrero potrebbe decidere un cambio di allenatore. Secondo il Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista del club blucerchiato sarebbe quello di Dejan Stankovic. L'ex centrocampista serbo di Inter e Lazio è alla guida della Stella Rossa in patria, ma può chiedere la risoluzione del contratto per tornare in Italia, dove vive la sua famiglia (a Milano).