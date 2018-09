Il lavoro della Sampdoria per quanto riguarda lo scouting e il mercato dei giovani calciatori non si ferma neppure a settembre. Il club blucerchiato nelle ultime ore infatti ha perfezionato l'acquisto di un giovane difensore. A lasciar ben sperare per quanto riguarda il nuovo innesto della formazione blucerchiata è anche la nazionalità del classe 2002 Adam Obert, slovacco come un suo più celebre predecessore in blucerchiato, Milan Skriniar, pescato sempre dagli uomini mercato doriani dallo Zilina.



Obert a differenza di Skriniar arriva invece dal campionato della Repubblica Ceca, più precisamente dallo Zbrojovka Brno, ed è un centrale mancino. L'anno scorso ha giocato in Under 16, collezionando 25 presenze e anche 6 gol. Il nuovo giocatore della Samp verrà messo a disposizione dell'Under 17, ma avrà anche la possibilità di salire in Primavera. Sognando, perchè no, di ripercorrere le orme di un ex blucerchiato un po' più famoso.