Si apre una nuova pista estera per il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto. Il giocatore ceco, acquistato a suo tempo per 14 milioni dall’Udinese, potrebbe essere in uscita dalla società blucerchiata, a fronte di un’offerta giusta. Una proposta proprio in queste ore sembra essere arrivata a Genova, proveniente dal Getafe.



Secondo Sky Sport la società spagnola avrebbe messo sul piatto un’offerta da 6 milioni di euro per l’esterno classe 1996. I contatti tra Samp e Getafe per Jankto sarebbero in corso, alla ricerca di una situazione che soddisfi tutte le parti in causa.