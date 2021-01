Nella Sampdoria ha giocato pochissimo in questa stagione, eppure il profilo di Kristoffer Askildsen continua a raccogliere consensi tra gli addetti ai lavori in vari campionati. Al club blucerchiato infatti sarebbero arrivate parecchie richieste negli ultimi giorni per il centrocampista classe 2001, prelevato lo scorso gennaio dallo Stabaek.



Secondo Il Secolo XIX però da Corte Lambruschini avrebbero deciso di rispedire al mittente tutte le proposte, anche quelle di prestito. La volontà della Samp sembra essere quella di non cedere il calciatore, neppure a titolo temporaneo, nonostante il poco minutaggio totalizzato sino ad oggi.