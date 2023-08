La Sampdoria è davvero molto attiva sul fronte giovani. Ieri a Genova ad esempio è arrivato Noah Lemina, centrocampista o all'occorrenza esterno del Paris Saint Germain classe 2005, fratello dell'ex Juventus Mario. Legrottaglie ha spiegato che Lemina potrà trovare spazio tra prima squadra e Primavera, per aumentare il suo minutaggio, ma il club blucerchiato non si è fermato qui.



La Samp infatti, sempre dalla Francia, ha prelevato un altro prospetto. In casa dell'Olympique Marsiglia la società genovese ha infatti pescato Nadir Djalti, anche lui nato nel 2005. Lo scorso anno il franco-algerino ha giocato nelle giovanili dell'OM, risultando anche in alcune circostanze capitano dell'Under 19.