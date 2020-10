L'evidente lacuna nella rosa blucerchiata riguardante il ruolo dei terzini sta spingendo alcune valutazioni e analisi da parte della dirigenza della Sampdoria. Il nome che viene da tempo accostato a Corte Lambruschini, perché svincolato, è quello di Kwadwo Asamoah, laterale classe '88 recentemente lasciato libero dall'Inter.



Secondo Il Corriere dello Sport Asamoah sarebbe intenzionato a rimanere in Italia, e avrebbe rifiutato per questo motivo la proposta del Reading e alcuni interessamenti dalla MLS. Il giocatore avrebbe chiesto alla Samp un biennale da 1 milione netto a stagione per raggiungere gli altri giocatori della scuderia Pastorello a Genova.