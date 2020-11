Lo stranissimo caso che ha coinvolto la nazionale norvegese , con il ritorno anticipato di Thorsby in Italia, ha spalancato le porte della selezione maggiore ad un altro giocatore della, ossia KristofferIl centrocampista, partito alla volta di Oslo per raggiungere i compagni, ha esternato tutta la sua felicità ai media locali: "​" ha detto il giocatore a NBT. "Sento di non avere niente da perdere e tutto da guadagnare. Andrò alla partita senza sentire alcuna pressione, quindi sarà molto bello".