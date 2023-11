Sabato, per la partita con il Modena, la Sampdoria dovrà fare a meno di Valerio Verre squalificato. Per sostituirlo in questi giorni Andrea Pirlo sta provando alcune soluzioni, mantenendo però invariato l'assetto e l'intelaiatura della formazione genovese. Il Doria dovrebbe sistemarsi in campo nuovamente con il 4-3-2-1, e per il ruolo di secondo trequartista alle spalle di Borini il ballottaggio è aperto.



La sensazione è che attualmente Askildsen, tornato ad allenarsi dopo una botta alla caviglia, sia in vantaggio sulle altre opzioni. Hanno perso quota infatti le suggestioni Depaoli (che sarebbe stato sostituito da Stojanovic in difesa) e Kasami (il cui posto verrebbe occupato da Girelli). Il dubbio attualmente se mai riguarda De Luca: Pirlo, per varare una squadra a trazione più offensiva, potrebbe inserire il centravanti come terminale offensivo, arretrando sulla linea dei trequartisti Esposito.