Pur essendo arrivato da poco a Genova, il giovane centrocampista norvegese della Sampdoria Kristoffer Askildsen si è subito trovato a fronteggiare una situazione molto particolare come quella del Coronavirus. Un impatto, quello con l'Italia, sicuramente inaspettato e capace di suscitare grande curiosità in particolare in Norvegia, dove ci si interroga anche per le condizioni di Thorsby, amico di Askildsen e risultato positivo al Covid-19: "All’inizio tutto andava bene. Non si poteva prevedere esattamente cosa sarebbe successo alla fine. Fortunatamente, Morten è sulla strada del miglioramento, si è sempre mantenuto in salute" ha detto Askildsen a budsitikka.no. "Abbiamo un programma di allenamento che dobbiamo seguire e ieri ci hanno anche consegnato le cyclette. Quando il tempo è bello, posso tranquillamente sedermi fuori sulla terrazza. Cerco di migliorare in cucina, cucinando la pasta e il pollo. Stiamo facendo buoni progressi su questo fronte".



Nel frattempo, il ragazzo classe 2001 prova a migliorare il suo italiano e la sua conoscenza della nuova realtà: "Non riesco ancora a parlare correttamente, ma ho imparato alcune parole. È importante imparare. Prima che arrivasse il virus, avevo corsi tre volte a settimana. Thorsby è stato molto gentile. Posso chiedergli qualsiasi cosa. È bello poter parlare norvegese. Allo stesso tempo, è importante che io non sia solo con lui, va bene anche parlare con gli altri. Poi ho anche l’opportunità di provare un po' di italiano" conclude.