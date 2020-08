La Sampdoria si prepara a salutare Karol Linetty? Il centrocampista polacco, che ha vestito la maglia blucerchiata per quattro stagioni, potrebbe lasciare Genova in estate, nonostante il grande feeling che lega il giocatore al capoluogo ligure. L'assalto decisivo potrebbe essere stato quello del Torino, che da tempo segue il numero 7 doriano.



A facilitare il passaggio di Linetty in granata, scrive Tuttosport, sarebbe la presenza di Giampaolo in panchina. Due gli ostacoli da superare tra le parti, non insormontabili a dire la verità: uno è rappresentato dalla concorrenza di Cagliari e Fiorentina, l'altro invece dalla distanza che ancora permane tra domanda e offerta. Il gap è di circa due milioni, con la Sampdoria che chiede 10 fissi più 2 milioni di bonus mentre Cairo sarebbe arrivato a 8 + 2 milioni di bonus. La differenza sembrerebbe quindi ampiamente colmabile.