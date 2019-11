Sampdoria-Atalanta del campionato 2018-2019 è stata una partita ad alto tasso di tensione. L'agitazione in campo era poi sfociata in uno scontro tra il segretario generale della Sampdoria Massimo Ienca e l'allenatore bergamasco Gian Piero Gasperini, che aveva rifilato uno spintone al dirigente blucerchiato dopo essere stato espulso dal terreno di gioco.



Domenica le due squadre si ritroveranno al Ferraris, e Il Secolo XIX racconta alcuni aggiornamenti sulla vicenda che coinvolse Ienca e Gasperini. Secondo il quotidiano, nei giorni immediatamente successivi alla vicenda ​il tecnico rifiutò la mediazione della FIGC nella vicenda. Il segretario della Samp a quel punto non ebbe altra scelta se non quella di rivolgersi al tribunale per vedersi tutelato.



Attualmente sarebbero ancora in corso due procedimenti a carico di Gasperini. Uno riguarda il reato di lesioni volontarie lievi, e verrà trattato dal giudice di pace. Il secondo reato invece è quello di diffamazione, e riguarderà il penale. Circa due settimane fa il gip Nutini ha inoltre respinto la richiesta di archiviazione, disponendo un termine di ulteriori tre mesi per nuove indagini, con l'ausilio anche di testimonianze e di video all'interno dello stadio.