Uno dei sacrificati in casa Sampdoria in vista della prossima sessione di mercato potrebbe essere il centrocampista norvegese Morten Thorsby. Il mediano, arrivato a Genova svincolato, potrebbe costituire una corposa plusvalenza, specialmente in caso di cessione per una cifra vicina ai 7/8 milioni di euro. Sull'ex Heerenveen pare esserci infatti già l'interesse di due società di Serie A.



Secondo Sky Sport si tratterebbe dell'Atalanta, alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche, e pure della Lazio. La società biancoceleste però prima di iniziare a corteggiare seriamente i suoi obiettivi di mercato deve prima di tutto definire la questione relativa all'allenatore. La posizione della Sampdoria in merito alle cessioni, invece, è arcinota: tutti sono cedibili, Ferrero prenderà in considerazione le offerte per qualunque giocatore, purché congure al valore.