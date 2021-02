La Sampdoria recupera Morten Thorsby per l'Atalanta. La stessa squadra bergamasca ha messo gli occhi sul centrocampista norvegese, richiesto pure in Germania e Inghilterra sempre secondo la Gazzetta dello Sport. Arrivato due anni fa a parametro zero dal club olandese dell'Heerenveen, ora il classe 1996 vale 12 milioni di euro.