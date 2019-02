Il mercato è finito da pochi giorni, e le società di Serie A iniziano già a pensare a quello estivo. In questo periodo però a tenere banco non sono i possibili trasferimenti dei calciatori, bensì dei dirigenti. E alla Sampdoria dovranno guardarsi da un tentativo di 'scippo' da parte del Bologna: oggetto del contendere, Walter Sabatini.



L'attuale responsabile dell'Area Tecnica blucerchiata vanta un grande magnetismo e altrettanta considerazione all'interno del movimento calcistico italiano. Le pretendenti a Sabatini logicamente non mancano, e quello del Bologna è un interesse di lunga data. La squadra emiliana ci aveva provato a gennaio 2017, quando Sabatini aveva appena lasciato la Roma. Addirittura qualcuno aveva ipotizzato che il dirigente stesse già lavorando nell'ombra per Saputo, consigliando ad esempio l'acquisto di Bruno Petkovic. Già nel 2016 però si era parlato di Sabatini al Bologna. Secondo alcune indiscrezioni circolate all'epoca il direttore sportivo avrebbe incontrato Fenucci, e Di Vaio a Milano, caldeggiando come allenatore quel Marco Giampaolo poi finito proprio al Doria. I rumors come detto sono tornati prepotenti in questi giorni. Stando a Il Secolo XIX il presidente rossoblù Saputo avrebbe preannunciato una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo campionato. In bilico ci sono il ds Bigon e l'amministratore delegato Fenucci, e per riforzare l'organigramma il patron avrebbe pensato proprio a Sabatini, che ha un contratto in scadenza a giugno. Sarebbe circolato anche il nome di Osti, che però ha già l'accordo con la Samp anche per la prossima stagione.



La situazione di Sabatini invece è diversa: i problemi di salute ne hanno condizionato il lavoro, ma a gennaio è tornato in pista. Si è rivisto al Ferraris per due partite, ed un paio di acquisti blucerchiati portano la sua firma. Per il momento stando al quotidiano non si sarebbe ancora parlato di incontri per un eventuale rinnovo. Questo potrebbe essere uno dei motivi per comprendere il pressing del Bologna, alla ricerca di un uomo per il nuovo corso rossoblù. Con il mirino su Walter Sabatini.