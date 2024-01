Sampdoria, attenzione anche a Bonfanti: sorpasso alla Ternana?

Lorenzo Montaldo

Occhi puntati in difesa in casa Sampdoria. Il club blucerchiato, dopo aver praticamente chiuso per Piccini, starebbe valutando l'innesto di un altro difensore per rimpolpare il reparto. L'identikit è quello di un giocatore giovane, che possa venire a Genova in prestito secco e senza spostare di troppo l'indice di liquidità. L'idea sarebbe quella di ripetere l'operazione Alvarez, una delle piste emerse in questo senso nelle ultime ore è quella di Pellegrino del Milan ma attenzione anche ad un possibile ritorno di fiamma, Giovanni Bonfanti dell'Atalanta.



Nelle scorse settimane il nome del giocatore classe 2003 era già circolato a Genova, negli ultimi giorni la voce si era raffreddata ma ora potrebbe esserci un ritorno di fiamma per il calciatore. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com da poco ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti, si era parlato di una possibile chiusura da parte della Ternana per il ragazzo ma attenzione ad un nuovo sorpasso in extremis della Samp, non da escludere. Quello che è certo è che la Samp farà un tentativo per un nuovo centrale, dopo l'infortunio di Murru nella partita con il Cittadella.