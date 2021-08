Il mercato della Sampdoria vivrà una situazione cruciale in merito alla questione Mikkel Damsgaard. Il centrocampista blucerchiato è la più papabile plusvalenza genovese, e da Corte Lambruschini aspettano la prima offerta per il calciatore, entrato nel mirino di varie società italiane, su tutte Milan, Inter, Juve e Roma, ma in particolare di club di Premier League.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica la Samp sarebbe convinta di poter ricevere a breve un offerta dal Tottenham per il suo talentino, dato che il nuovo ds degli Spurs Paratici ha già pescato dall'Italia con Romero e Gollini. La concorrenza oltremanica è rappresentata dal Leeds di Bielsa, Ferrero invece ha già fatto sapere di non voler considerare offerte inferiori ai 30 milioni per il giocatore.