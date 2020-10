Sono ore calde per Gaston Ramirez, che dovrà scegliere il suo futuro. Due sono le strade per l’uruguaino: da una parte c’è la permanenza a Genova, sponda Sampdoria, dall’altra la tentazione Torino, dove ritroverebbe un allenatore che lo stima molto, ossia Marco Giampaolo.



L’ex trequartista del Bologna dovrà dare una risposta nelle prossime ore alla proposta granata. Il Toro ha offerto un triennale al giocatore classe ’90, e se la risposta dovesse essere negativa, scrive Il Secolo XIX, si andrebbe al muro contro muro con la Samp, che non ha rinnovato il suo contratto. L’accordo tra Ramirez e il Doria scade a giugno 2021, ciò significa che da gennaio il calciatore potrà accasarsi con qualunque squadra.