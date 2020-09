Parallelamente alla situazione Keita, la Sampdoria segue anche con attenzione un’altra situazione di mercato legata ad un possibile movimento in entrata. Il nome in questione è quello di Antonio Marin, giocatore della Dinamo Zagabria considerato molto interessante per quanto riguarda il panorama calcistico balcanico.



Ieri secondo Il Secolo XIX si sarebbe svolto un incontro chiave tra l’agente del giocatore e la Dinamo. Per la giornata odierna sarebbero attese notizie dalla capitale croata, e se la risposta dovesse essere positiva il Doria proverà a chiudere anche per il calciatore classe 2001.