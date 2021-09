Da ormai parecchie stagioni la porta della Sampdoria è affidata alle mani di Emil Audero, numero uno blucerchiato acquistato a suo tempo dalla Juventus. Il titolare doriano ha commentato così l'inizio di stagione della squadra di D'Aversa e l'ultima partita con il Napoli: "​In questo inizio di campionato abbiamo fatto vedere belle prestazioni, con l’Inter ma anche ieri contro il Napoli, poi loro sono usciti e hanno dimostrato di essere di un livello superiore" riporta Sampnews24.com.



A livello personale, Audero è soddisfatto: "Il lavoro paga, quando sei un contesto come quello della Samp dove si può fare bene uno poi riesce a dimostrare il proprio valore partita dopo partita. Riguardo allo scorso campionato è un peccato perché non c’erano i tifosi allo stadio, è qualcosa che c’è mancato molto e che ora, per fortuna, possiamo rivivere".



E come obiettivi? "Mi auguro che sia una stagione come l’anno scorso, non mi piace fare promesse perché ogni anno ha le proprie difficoltà, però diciamo che la qualità c’è e ci sono le basi per fare un campionato come quello dell’anno scorso".