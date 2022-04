Dopo alcune gare in panchina, il portiere dellaEmilsi è ripreso i pali blucerchiati. L'estremo difensore doriano sa quanto sarà complesso concludere questa stagione, ma è pronto a lottare per la salvezza della Samp: "La volata finale sarà tosta, ci sono tante squadre che se la giocano maDobbiamo pensare partita dopo partita: ora abbiamo il Bologna e la Salernitana" ha detto a Il Secolo XIX. "Sono gare in cui possiamo fare un bel passo in avanti, dovremo essere bravi a sfruttarle. Il Derby? Se affronteremo nel modo giusto le prossime gare ci arriveremo più".Il momento blucerchiato non è dei più semplici: "Abbiamo dovuto fare i conti con tante assenze e infortuni" conferma Audero. "ma il mio pensiero è positivo solo che dobbiamo recuperare i punti persi all’inizio. Non è facile rincorrere con la classifica brutta è complicato, tutto ti viene più pesante".Il portiere scuola Juve ha parlato anche del suo idolo Buffon: "Sono rimasto colpito da lui nel Mondiale del 2006. Ricordo le sue parole dopo l’eliminazione con la Svezia ora che è successo di nuovo con la Macedonia e penso come diceva lui ai tanti ragazzi che non vedranno portieri azzurri al Mondiale mentre io".Oggi Audero si gioca il posto con Falcone: ", alla base ci sono amicizia, stima, un bel rapporto. Lui ha fatto bene nelle partite in cui mi ha sostituito, ha avuto una bella crescita negli ultimi anni e, ripeto, siamo moto amici. Sono molto legato all’atmosfera che si crea allo stadio, avere quell’arma in più ci deve rendere fieri, ma dobbiamo portare i tifosi dalla nostra parte. Spero - conclude - che lo stadio sia sempre pieno".