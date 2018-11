Quella di ieri sera poteva trasformarsi in una serata da incubo per Emil. Anche perchè il primo Derby della Lanterna del portiere dellaera cominciato nella maniera peggiore. Pronti via, e l'estremo difensore scuola Juve dopo soli 17 minuti aveva steso in area Piatek, dopo un grave errore di Andersen. Audero però non ha tremato, e ha tenuto a galla la Samp con alcuni interventi eccezionali."Eravamo partiti molto bene, è stato un bel primo tempo nel complesso.Però nel secondo tempo abbiamo ripreso a giocare" analizza il numero uno blucerchiato a Samp TV. "Ma i derby sono fatti di agonismo e alla fine ci sta questo risultato. Quale la parata più bella? Sul colpo di testa, era la più difficile".Audero ha provato per la prima volta le emozioni che solo la stracittadina di Genova sa dare: "È stato il primo derby per me in assoluto, e" ha raccontato. "Sono contento, anche se una vittoria ci avrebbe dato più fiducia. Siamo stati bravi a rimanere compatti e uniti, cercando di limitare i loro attacchi". Sabato sera la Samp sarà di nuovo in campo al Ferraris: "Ora ci aspetta una bella partita in casa con il– conclude Audero -, quella di stasera ci ha fatto capire che cosa siamo in grado di fare".