Il portiere della Sampdoria, Emil Audero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'Inter è forte anche senza Lukaku e Hakimi, poi è arrivato Calhanoglu e non solo. Simone Inzaghi è molto bravo, la sua Lazio aveva dimostrato di poter essere a tratti devastante. E poi hanno ereditato la mentalità di Conte: secondo me andranno alla ricerca dello scudetto anche quest'anno".



"I nostri migliori acquisti sono state le mancate cessioni, comincia ad esserci un bell’affiatamento nello spogliatoio e questo aiuta. Qualunque giovane arrivi, mai avrà problemi ad ambientarsi".



"Buffon al Parma in serie B? Una decisione che rispetto, anche se riconosco che non sia normale a quell'età. Ha ancora tanta voglia addosso, guardandolo in campo. E allora, perché mai dovrebbe smettere?".