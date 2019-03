Emil Audero vola alto. Alla prima stagione in Serie A, l'estremo difensore scuola Juventus si è preso subito la porta della Sampdoria, e ha convinto immediatamente i blucerchiati ad acquistarlo a titolo definitivo, anche a fronte di un esborso economico importante e molto discusso.



Adesso nell'immediato futuro di Audero c'è la partita di sabato con il Sassuolo: "I neroverdi sono un avversario bello tosto" ha affermato l’estremo difensore in occasione dell'evento 'Stelle nello Sport', a cui era ospite, come riporta Sampnews24.com. "Ricordo che la gara d’andata al 'Ferraris' è stata molto bloccata. Ci aspettiamo una gara simile anche al ritorno, cercheremo di farci trovare pronti". Tra i 'colleghi' calciatori, Audero cita tre nomi in particolare: "L’attaccante che mi ha impressionato di più in serie A? L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha alzato l’asticella per tutti, ma posso fare anche i nomi di Piatek e Dzeko".



Se nell'immediato futuro di Audero c'è la partita con il Sassuolo, per quanto riguarda un orizzonte temporale leggermente più vasto il portiere ha un sogno ben preciso: "Anche la convocazione in nazionale maggiore è un obiettivo - confessa in chiusura ma adesso i miei pensieri sono però concentrati solo sul bene della Sampdoria"