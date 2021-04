La stagione di Emil Audero ha confermato il valore del portiere della Sampdoria. L'estremo difensore, acquistato a suo tempo dalla Juventus, sembrava destinato a rivelarsi un investimento impossibile da recuperare, complice l'alta valutazione fatta a suo tempo dai bianconeri. In realtà, l'ottima stagione del numero uno ha mosso il mercato per il portiere, con alcune big italiane e europee che si starebbero interessando a lui.



Su Audero, scrive Il Secolo XIX, ci sarebbero in particolare Juventus, Milan, Inter e Paris Saint Germain. Si tratterebbe però di tre situazioni molto diverse l'una dall'altra. La Juve starebbe pensando a lui come vice Szczesny. Il possibile addio di Buffon avrebbe allertato Paratici, e Audero presenterebbe un grosso vantaggio. Essendo cresciuto nel vivaio bianconero, occuperebbe uno slot dedicato ai calciatori prodotti dalle giovanili.



All'Inter invece Audero ha uno sponsor d'eccezione, ossia Marotta, suo grande estimatore dai tempi della Juventus. Diverso ancora il discorso sul Milan: qui Audero potrebbe interessare in relazione alla vicenda Donnarumma, e ad un possibile addio del portiere rossonero. La voce più suggestiva, però, è quella che conduce al PSG: il portiere della Samp potrebbe fare il vice Keylor Navas per la società francese, alla ricerca di un 'dodici'.