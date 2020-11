Dopo una prima buona stagione e un anno travagliato, al pari di tutta la, Emilsta affrontando questo campionato 2020-2021 decisamente con maggior consapevolezza e tranquillità. Merito anche del feeling che si è creato nel gruppo blucerchiato: "Con Ranieri lavoriamo dall’ottobre di un anno fa, ma nel post lockdown, giocando ogni tre giorni siamo migliorati tanto salvandoci con quattro turni d’anticipo" ha spiegato il portiere a La Gazzetta dello Sport. "E quest’anno, tolte le prime due gare, abbiamo fatto molto bene, perché abbiamo ben compreso le intenzioni del mister. C’è la giusta mentalità, ma la nostra identità è ancora da definire. Mi trovo bene nella programmazione della settimana, e pure da parte mia c’era".Meglio giocatori giovani o esperti? "Il giusto compromesso fra questi due elementi ti porta a lavorare nel miglior modo possibile. Vincere aiuta a vincere e così crescono fiducia e determinazione. Giocare negli stadi vuoti? Mancano i tifosi per l’adrenalina che ti danno, ma allo stesso tempo in questo modo in una squadra magari ancora in fase di definizione. Così, puoi darti una mano l’uno con l’altro",Audero è balzato agli onori delle cronache anche nel ruolo di uomo assist, quando ha lanciato il compagno Verre nell'occasione del gol realizzato alla Fiorentina: "In senso assoluto, forse questa definizione era più corretta quando avevamo Giampaolo. Dipende dalle situazioni: club come Sassuolo e Manchester City usano tanto il portiere in questo senso come giocatore di movimento, altri tecnici ne fanno un uso più moderato"Audero adesso sogna in grande: "NMa non è un’ossessione: semmai, un punto importante nella carriera di un giocatore e, vista la mia età e il mio passato con l’Under21, c’è la voglia di conquistarla. Ogni anno è stato importante nella mia carriera ma se devo sceglierne uno, paradossalmente penso a quello in cui avevo giocato meno ed ero" conclude il portiere. "Fu molto importante e formativo. Mi allenavo in un gruppo di altissimo livello, ho cercato di rubare da Higuain, Dybala e Buffon".