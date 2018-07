Emil Audero, neo portiere della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La responsabilità mi affascina e mi dà stimoli, il ruolo del portiere è particolare, lo sappiamo tutti. Dobbiamo trovare stimoli sia dentro che fuori. Quagliarella? È un punto di riferimento per noi giovani, se abbiamo bisogno andiamo sempre da lui. Ci aiuta sia in campo che fuori. Il mio punto di riferimento? Sarà scontato, ma ho avuto Buffon vicino a me per anni. Sono un portiere pratico, poco spettacolare: non mi piace fare le parate per i fotografi".