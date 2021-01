Recentemente la Sampdoria ha annunciato il prolungamento contrattuale di due giocatori molto apprezzati all'interno dello spogliatoio, ossia Omar Colley e Tommaso Augello. Entrambi hanno firmato un accordo sino al 2025, e per questo motivo hanno deciso di festeggiare con il resto della squadra. Mercoledì scorso il terzino e il centrale hanno invitato la squadra a pranzo in un ristorante di Sestri Levante, adiacente al Parco Comunale Mandela, due giorni dopo la tremenda partita con lo Spezia.



Adesso, scrive Il Secolo XIX, sarà il turno di Yoshida e Ekdal di invitare i compagni a pranzo. al netto delle varie restrizioni dovute al Covid. Il giapponese ha firmato sino al 2022, così come lo svedese, per cui è stata esercitata l'opzione prevista nel contratto.