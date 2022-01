Un giocatore che potrebbe lasciare la Sampdoria in questa sessione invernale è l’esterno mancino Tommaso Augello. Il terzino rientra nell’elenco di quei calciatori che potrebbero lasciare Genova, nell’ambito di uno scambio con altri profili. Ad esempio, secondo Il Secolo XIX sarebbe in piedi un’ipotesi di scambio con il Bologna che coinvolgerebbe l’olandese classe 1993 Mitchell Djiks.



Quella con il laterale emiliano non è l’unica trattativa in piedi per Augello. C’è un’altra società rossoblù infatti che lo sta seguendo, ossia il Cagliari. L’idea sarebbe quella di imbastire un’operazione volta a portare in Liguria Lykogiannis , terzino greco in scadenza da tempo monitorato dai blucerchiati