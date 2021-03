Tra i giocatori che hanno evidenziato la maggior crescita in questa stagione della Sampdoria c'è anche Tommaso Augello. Il laterale mancino, alla sua prima vera stagione in Serie A, si è ritagliato uno spazio importante, anche a causa della completa assenza di concorrenza nel suo ruolo, e ha iniziato a suscitare interesse in varie società.



Gli interessi di mercato per Augello crescono principalmente per via del suo ruolo: difficile trovare un terzino sinistro ancora relativamente giovane (è un '94) con margini di miglioramento ma affidabile e completo. Per questo motivo alcune squadre si starebbero interessando con la Sampdoria, che però recentemente ha rinnovato il suo contratto e difficilmente lo lascerà partire.