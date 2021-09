Nel 2-2 tra Sampdoria e Inter c'è anche la firma del difensore blucerchiato Tommaso Augello: "Abbiamo fatto una partita coraggiosa strappando un punto ai Campioni d'Italia. Siamo contenti così. Se la stagione è iniziata oggi? No, è partita nella gara contro il Milan, oggi e contro il Sassuolo abbiamo fatto due ottime prestazioni - ha detto in tv nel post partita - Ho sempre sognato di fare un gol così, sono contentissimo. Per noi mi immagino una stagione nella quale dobbiamo ripetere quanto fatto l'anno sorso, la rosa è forte e in attacco ci siamo rinforzati ancora di più. Forse oggi abbiamo concesso troppo, dobbiamo gestire meglio alcune situazioni".